Usa: Salvini, ‘ignobili e sempre più preoccupanti gli episodi di antisemitismo’**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Ignobili e sempre più preoccupanti gli episodi di antisemitismo, di odio verso gli ebrei e verso Israele, che i terroristi e i loro disgustosi fiancheggiatori ideologici vorrebbero cancellare dalla faccia della Terra”. Così in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini commentando l’episodio avvenuto negli Stati Uniti durante la festività di Hannukah. Un uomo è entrato in casa di un rabbino vicino a New York e ha colpito 5 persone con un machete. “Tutta la mia solidarietà alla Comunità ebraica americana e a quelle di tutto il mondo”, sottolinea ancora Salvini.