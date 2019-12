Sale a tre il numero delle vittime della Valanga che si è abbattuta oggi su una pista da sci in Val Senales. All’ospedale Santa Chiara di Trento è morto anche il bambino che era stato rianimato sul posto e portato in gravissime condizioni in elicottero al nosocomio trentino. Le altre due vittime sono una donna e la sua bambina di sette anni.