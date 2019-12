Valanga sulle Orobie: salvi tre alpinisti coinvolti ma uno è grave con trauma cranico

Tre scialpinisti sono stati coinvolti da una valanga precipitata nei pressi del passo Salmurano, al confine tra la province di Sondrio e Bergamo, sulle alpi Orobiche. La massa di neve, caduta copiosa nelle settimana passate, ha avuto un fronte di circa 100 metri e si è staccata dal monte Valletto. Subito allertato il 118, sono state avviate le ricerche dei tre, dati per dispersi. Un primo alpinista è stato estratto poco dopo ed è stato trasferito con l’elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto nel pomeriggio in codice rosso con un trauma cranico, ma senza problemi di ipotermia. I soccorritori hanno poi recuperato anche gli altri due alpinisti: dei tre salvati, oltre a quello ricoverato, uno è illeso mentre il terzo è rimasto ferito non gravemente ed è stato portato all’ospedale di Lecco. Le operazioni sono state rese complesse anche dalla difficoltà delle comunicazioni. Sono stati impegnati vari mezzi del 118, insieme ai carabinieri sciatori, che hanno appena iniziato il loro sevizio, e al Soccorso alpino.