Valle d’Aosta, pericolo valanghe: chiusa strada della Val Ferret

Chiusa a partire dalle 18:30 di oggi la strada della Val Ferret per pericolo valanghe.

“E’ istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale, che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet“, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Courmayeur.