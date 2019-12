Valle d’Aosta, Fosson: “Investire nella salvaguardia della montagna”

In occasione della Giornata internazionale della montagna, il presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, a nome del governo regionale vuole evidenziare l’importanza della sicurezza, della gestione del territorio e del monitoraggio dei cambiamenti climatici.

“Quando si parla di montagna – ricorda il presidente Fosson – è inevitabile pensare al binomio uomo e natura, che comporta la messa in sicurezza del territorio e la sicurezza delle persone che la frequentano. Questi sono due aspetti sui quali da sempre la Valle d’Aosta lavora, investendo per la salvaguardia delle proprie montagne e per la tutela di tutti gli appassionati delle attività outdoor”.

“In questo momento storico – continua Fosson – la montagna torna a essere di attualità anche per i temi legati all’ambiente: anche attraverso le proprie emanazioni sul territorio, la nostra Regione monitora le evoluzioni climatiche candidandosi a diventare un laboratorio sul clima, un luogo dove confrontarsi in modo responsabile su quei cambiamenti che si stanno verificando, in particolare nelle Alpi. È infine importante educare i giovani, e non solo, al rispetto della montagna creando una maggiore consapevolezza dell’importanza del nostro patrimonio alpino e ricordando che la montagna va vissuta nel rispetto delle regole della natura”.