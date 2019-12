Sarà un venerdì di maltempo in tutta Italia: dalle scuole chiuse a Roma alla neve attesa a Milano, l’inverno ammanta la penisola

Sarà un venerdì all’insegna del Maltempo su tutta Italia. Le previsioni non sono clementi, né per il nord né per il sud. In particolare ad essere colpito sarà il settore tirrenico, per via di un sistema perturbato di origine atlantica che porterà venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta, su Emilia-Romagna orientale, Toscana, specie settori costieri e meridionali, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia e Sardegna in estensione con il passare delle ore a Puglia e Basilicata ionica.

E’ stata diramata l’allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e quella gialla sulla restante parte della regione oltre che su ampie zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, su tutto il territorio della Campania e su alcuni settori di Molise e Basilicata. Milano, Roma e Napoli non saranno da meno. Nel capoluogo lombardo è stata emanata un’allerta per rischio neve e il comune ha invitato i cittadini a scegliere i mezzi pubblici per i loro spostamenti. Nella Capitale preoccupa soprattutto il vento e il rischio di allagamenti. Il sindaco Virginia Raggi ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche. La stessa scelta è stata effettuata anche dal primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, che ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Una situazione critica che però dovrebbe migliorare notevolmente nella notta fra venerdì e sabato. Secondo i meteorologi, infatti, il primo giorno del weekend sarà all’insegna del bel tempo ma un nuovo peggioramento è previsto nel corso di domenica.