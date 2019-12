Venezia: acqua alta, operativi da oggi sportelli per richiesta contributi

Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – Prima giornata di operatività degli sportelli del Commissario straordinario, diffusi su tutto il territorio comunale, per fornire assistenza e compilare i moduli online per conto di cittadini, associazioni senza scopo di lucro, Enti e imprese che devono presentare la richiesta di contributo per i danni subiti a causa della marea eccezionale del 12 novembre scorso. Alle ore 16 erano già state raccolte 300 domande.

Dalle 9 di questa mattina i sette punti informativi dislocati sul territorio comunale, e, nello specifico, a Ca’ Farsetti (sede del Comune di Venezia), Pellestrina, Murano, Burano, Piazzale Roma, Lido a e via Spalti a Mestre (nella sede dell’Urp) erano tutti attivi con un totale di 23 operatori, che hanno ricevuto e aiutato i primi cittadini che avevano preso appuntamento nei giorni scorsi. Ci sarà tempo fino alle ore 13 del 20 dicembre per presentare la documentazione e compilare la modulistica online. Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 14-18 su appuntamento chiamando il numero 041041.