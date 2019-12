Vento burrasca in arrivo: a Genova domani sopraelevata vietata alle moto

Il Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria ha emesso un avviso per vento di burrasca forte per la giornata di domani mercoledì 4 dicembre: per tale motivo, a Genova domani sarà vietato il transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”.

Saranno chiusi giardini, parchi storici comunali e tutti i cimiteri sul territorio comunale.