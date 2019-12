Vento forte in Liguria: nell’entroterra di Genova picchi di 113 km/h

Sempre più forti le raffiche di vento in Liguria: il record finora è stato registrato a Tana d’Orso, nel Comune di Ronco Scrivia, nell’entroterra di Genova, dove questa mattina si sono toccati 113 km/h.

Sul centro e sul ponente della regione è in vigore dalle 8 l’allerta rossa per piogge diffuse e temporali, che saranno accompagnati da venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio, con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa e fino a 150 km/h sui crinali più esposti.