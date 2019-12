Vento forte e mareggiate nelle Isole Eolie: si rompe una cima, salta scalo a Panarea

Giornata di disagi nei collegamenti per le Isole Eolie a causa del vento di scirocco.

Da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno sono operativi gli aliscafi della Liberty Lines ma con difficoltà: a Lipari attraccano a Punta Scaliddi facendo la fila in rada.

A causa delle forti raffiche di vento, il traghetto “Laurana” proveniente da Napoli, durante la manovra di attracco a Panarea, ha rotto una cima. saltando lo scalo dell’isola.