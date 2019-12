Vento forte in Sardegna: alberi e rami caduti a Sassari, danni e disagi

Forti raffiche di vento questa mattina a Sassari hanno provocato danni e disagi: dalle prime ore di oggi gli operai del settore Ambiente del Comune sono impegnati nel rimuovere rami caduti in corso Margherita di Savoia, nella scuola di via Oriani, nel piazzale Cappuccini e vicino al Conservatorio di musica. Gli operai saranno impegnati anche in via Amendola, via Napoli, viale Umberto e viale Trento. Le ditte appaltatrici dei giardini sono intervenute per abbattere un grosso albero nei giardini di via Venezia, ai giardini pubblici dell’emiciclo Garibaldi e in via Washington.

Ad Alghero la copertura isolante e la grondaia di una vecchia palazzina di via Manzoni si sono staccate e sono precipitate per strada tra le auto. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area e ad accertare la stabilità del resto della copertura.