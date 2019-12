Meteo, dal sole alla visibilità quasi zero in pochi minuti: spettacolare Snow Squall “ingoia” New York [FOTO e VIDEO]

Molti newyorkesi sono rimasti di stucco quando una snow squall è avanzata rapidamente sulla città, coprendola con un’improvvisa nube e una spolverata di neve. Central Park ne è uscito con 1cm di neve, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale di New York (NWS). Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le incredibili immagini della snow squall che finisce per avvolgere New York. Persino la guglia dell’Empire State Building è stata oscurata dalla tempesta. L’evento ha coinvolto anche il Connecticut meridionale.

Le allerte per snow squall sono relativamente nuove per l’NWS, che ha iniziato ad emanarle circa un anno fa e che mercoledì 18 dicembre lo ha fatto anche per parti della città di New York, del New Jersey e del Connecticut, con quasi 16 milioni di americani a rischio. Le snow squall sono potenti e veloci raffiche di vento e neve che riducono velocemente la visibilità. Hanno breve durata, durando tipicamente meno di un’ora, ha spiegato l’agenzia meteorologica. Queste brevi ma intense tempeste possono verificarsi da metà ottobre alla fine di aprile.

I video della snow squall che avvolge la Grande Mela hanno inondato i social, diventando virali. “Quello che colpisce davvero sono i viaggiatori. Se si sta guidando, può sembrare una giornata soleggiata e limpida e poi un minuto dopo, si guida in una snow squall e la visibilità è quasi zero. È un tempo breve, ma in quel tempo breve si perde la vista della strada e si vedono molti incidenti stradali durante questi eventi”, ha spiegato Patrick Burke, del Weather Prediction Center in College Park, Maryland. Secondo AccuWeather, le snow squall si formano quando l’aria vicino al suolo è molto più calda di quello sopra di essa. Questo porta allo sviluppo di imponenti nubi e poi alla neve.