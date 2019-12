Viti invisibili, viaggio nel mondo dei microrganismi

Nell’ambito del Ciclo di Lezioni Aperte programmate a conclusione del corso di Biologia Vegetale per i Corsi di Studio (CdS) triennali in Scienze Forestali e Ambientali, Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Alimentari, Giovedì 19 dicembre alle ore 17 presso l’Aula A del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il primo incontro dal titolo “VITE INVISIBILI, viaggio nel mondo dei microrganismi” relatore sarà il dott. Francesco d’Aleo, Microbiologo.

Introduce: Prof. Carmelo Maria Musarella, Docente di Biologia Vegetale per i tre CdS. Ai partecipanti verrà rilasciato (a richiesta) un attestato utile per l’eventuale acquisizione di CFU, salvo riconoscimento da parte delle strutture didattiche competenti.