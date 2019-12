Scienza: scoperta una muffa d’acqua che minaccia gli alberi di Natale

Una nuova muffa d’acqua potrebbe rovinare le nostre future feste natalizie. Uno studio americano, pubblicato sulla rivista, Plant Disease, ha portato all’identificazione di una grave minaccia per gli alberi di Fraser che sembrano essere altamente sensibili a una malattia che fa marcire le radici.

A causa di questa, gli alberi infatti muoiono nel giro di tre anni. Prima di individuare questa nuova muffa i ricercatori avevano piantato 900 alberi di Natale a Brooklyn, nel Connecticut, 60 dei quali erano abeti Fraser. In soli tre anni, tutti i Fraser in questo campo erano morti, portando gli esperti a indagare sulla causa di questi decessi. In un nuovo esperimento, nel 2015, i ricercatori hanno ripiantato le radici degli abeti nello stesso campo.

Dieci di questi sono stati studiati dai ricercatori e quelli che mostravano segni di clorosi fogliare, cioe di ingiallimento, sono stati trasportati in laboratorio per ulteriori test. Cosi’ i ricercatori hanno scoperto che la muffa trovata e’ una nuova specie di Phytophthora. “Sapere quante e quali specie sono presenti e’ importante, non solo per i coltivatori di alberi di Natale, ma anche per proteggere il nostro ambiente naturale”, commenta Rich Cowles, tra gli autori dello studio.