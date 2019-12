Animali, volpe investita da un treno: salva [FOTO]

C’era una volta una piccola volpe che voleva vedere la città…potrebbe iniziare così se fosse un’avventura narrata in un libro per bambini, con le mille peripezie metropolitane prima del lieto fine. Vi dico subito che come nelle favole la nostra storia finisce bene e la volpe ora è in salvo, ma la poveretta, incuriosita forse dalle luci o in cerca di cibo ha attraversato i binari nei pressi della stazione di Battipaglia (Salerno) ed è stata investita da un treno.

L’urto, che per fortuna le ha ferito solo una zampa, ha lasciato però la volpe tramortita vicino ai binari, con la concreta possibilità di essere travolta dal passaggio di altri convogli. Alcuni passeggeri l’hanno notata chiamando la polizia e gli agenti della Ferroviaria sono andati subito a recuperarla.

Nell’attesa che venisse visitata dal veterinario dell’ASL di Salerno, ha ricevuto un sacco di coccole dai poliziotti che erano di turno quella mattina. Sarà per questo che è stata sempre buona e paziente nonostante la zampina ferita. Ora si trova al Centro di recupero animali selvatici di Napoli e dopo le cure potrà tornare libera.