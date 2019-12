Xylella, Bellanova: “Lezzi non ha l’abitudine di leggere le carte”

Il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, risponde all’ex ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sui fondi spostati dall’emergenza Xylella ai gruppi di azione locale (Gal). “Se solo questi signori leggessero le cose che hanno autorizzato. Bastava leggere prima di decidere”.

Intervenuta a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, Bellanova spiega: “Le cose sui gal erano inserite nelle norme che erano state scritte dal governo precedente. Io, come ho dichiarato in tutte le occasioni, non sono arrivata li’ per rivoltare come un calzino il ministero. Sono arrivata li’ per prendere tanti punti che erano bloccati e quelli dove non c’era contrarieta’ di impostazione, di portarli avanti.

La questione dei Gal e la questione dei dissesti erano inseriti nelle norme che erano state scritte dal Governo precedente – insiste – del quale la signora Lezzi ne faceva parte. Ma purtroppo lei non aveva l’abitudine di leggere le carte”.