Nel 2020, la Cina tornerà sulla Luna e invierà una sonda verso Marte: programma spaziale record con 40 lanci

La Cina nel 2020 tornerà sulla Luna e per la prima volta punterà ad atterrare su Marte, verso cui invierà una sonda. Nel 2020, Pechino batterà il suo record di attività spaziali, con oltre 60 veicoli portati fuori dall’atmosfera con circa 40 lanci, dopo i 34 lanci spaziali del 2019, che hanno portato la Cina al primo posto nel mondo. La prima sonda cinese per il Pianeta rosso, con un orbiter e un lander con rover, ha il nome provvisorio di Huoxing-1, mentre per la Luna è in programma la quinta missione Chang’e, che, dopo quella che sta esplorando il lato nascosto del nostro satellite, avrà il compito di riportare sulla terra campioni suolo lunare.

“Quest’anno si continueranno a vedere lanci intensivi“, ha detto Shang Zhi, direttore del dipartimento dello Spazio della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), in una conferenza stampa per presentare un libro sulle conquiste spaziali della Cina e le missioni future. Secondo Shang, sono previste anche missioni per completare il sistema di navigazione satellitare BeiDou-3 e la rete di satelliti di osservazione Gaofen. Due satelliti BeiDou saranno spediti in orbita geostazionaria nella prima metà del 2020. Inoltre, tre nuovi tipi di razzi vettori, che sono i Long March-5B, Long March-7A e Long March-8, effettueranno i loro primi voli nel 2020. Il Long March-5B, di nuova generazione, presenta la più grande capacità di trasporto destinata all’orbita terrestre bassa. Porterà la capsula centrale e quelle sperimentali della stazione spaziale cinese.

Il Long March 7A rappresenta la nuova generazione di razzi per orbite elevate di medie dimensioni della Cina. Il Long March-8 aumenterà la capacità di sollevamento dei mezzi cinesi per i lanci verso le orbite eliosincrone e soddisferà le crescenti esigenze dei lanci commerciali. I Long March-5 saranno lanciati tre volte nel 2020, portando nello spazio una nuova generazione di veicoli spaziali con equipaggio umano, la sonda lunare Chang’e-5 e quella per Marte. Secondo il libro, quest’anno la CASC invierà anche una serie di satelliti per il sistema di infrastrutture civili cinesi nello spazio e pianificherà una serie di lanci commerciali. La Cina ha completato.