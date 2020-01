Acea: collocato con successo bond di 500 mln (2)

(Adnkronos) – Le obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 6 febbraio 2020. Da tale data le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo. I proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività della società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il triennio 2020-2022.

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI S.p.A., Barclays Bank Plc, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca ‘ Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co International Plc, Société Générale, UniCredit Bank AG (B&D) e Ubi Banca S.p.A. in qualità di Joint Bookrunners.

Acea è stata assistita dallo Studio Legale White & Case e, in relazione agli aspetti fiscali, dallo Studio Legale Foglia & Partners, mentre i Joint Bookrunner sono stati assistiti dallo Studio Legale Clifford Chance. è previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano alle Obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.