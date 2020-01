Acea: collocato con successo bond di 500 mln

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Acea, facendo seguito alla delibera del Cda della società del 22 gennaio 2020 e al perfezionamento dell’attività di bookbuilding, in data odierna ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a 500 milioni di euro, con scadenza il 6 aprile 2029 e tasso dello 0,50% a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 4.000.000.000 euro, in forza del Base Prospectus, come da ultimo aggiornato in data 15 luglio 2019 e successivamente integrato in data 27 gennaio 2020.

Le obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’emissione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a circa 3 volte l’ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche. Le Obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,20%, che implica un rendimento pari a 0,59%.