Aereo abbattuto in Iran, presentatrici della tv pubblica si dimettono: “Scusate per le menzogne raccontate per anni”

Sono almeno tre le presentatrici della tv pubblica iraniana si sono dimesse, scusandosi con il pubblico per “aver raccontato bugie per anni“. La decisione, di cui parla il Guardian, è arrivata in seguito allo sdegno provocato nel Paese dal tentativo di Teheran di insabbiare la responsabilità nell’abbattimento del volo ucraino sui cieli di Teheran. La giornalista Gelare Jabbari, su Instagram, si e’ rivolta ai suoi follower, scusandosi per “i 13 anni in cui vi ho raccontato bugie“. “E’ stato molto duro per me credere all’uccisione di nostri connazionali, perdonatemi per averlo saputo tardi“, si leggeva nel post che sembra sia stato poi rimosso. Altre due presentatrici secondo il Guardian hanno fatto la stessa scelta. Si tratta di Zahra Khatami e Saba Rad, dipendenti della tv pubblica Irib, che hanno promesso – in due diversi annunci – di non tornare più in televisione: “Non posso continuare, perdonatemi“, e’ stato uno dei messaggi.