Aereo abbattuto in Iran: tra le vittime neo sposi e studenti modello, omaggio all’Aeroporto di Kiev [FOTO]

All’aeroporto di Kiev, è stato allestito un memoriale per le 176 vittime dell’incidente aereo dell’ 8 gennaio in Iran (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo), quando un aereo della compagnia Ukraine International Airlines è stato abbattuto per sbaglio da un missile delle difese iraniane. Tra le vittime, c’erano studenti e neo sposi.

L’università di Toronto ricorda con una grande foto sul suo sito ‘U of T News’ Zeynab Asadi Lari, studentessa del quarto anno di Scienze della Salute e promettente scienziata, “fieramente competitiva con se stessa ma collaborativa con gli altri“. È morta sul volo PS752, abbattuto per errore dall’Iran, insieme al fratello Mohammad, studente di medicina. Tornavano in Canada dalle vacanze in Iran come molte delle 176 persone a bordo di quell’aereo, capitato per pochi sfortunati secondi nella morsa dello scontro tra Washington e Teheran.

Non hanno fatto in tempo a godersi la casa appena comprata vicino a Montreal, Siavash Ghafouri-Azar (35 anni) e la moglie Sara Mamani (36 anni), entrambi ingegneri laureati alla Concordia University, che si erano appena sposati in Iran. Ma i due non sono gli unici neosposi che hanno perso la vita nell’incidente aereo. Anche Arash Pourzarabi e Pouneh Gorji, informatici di 26 e 25 anni, si erano sposati il primo gennaio a Teheran e tornavano anche loro in Canada.

Tra le vittime ci sono anche 10 membri della comunità scientifica dell’Università di Alberta. Sterminata un’intera famiglia: Pedran Mousavi e sua moglie Mojgan Daneshmand, entrambi insegnanti alla facoltà di ingegneria, e le due figlie Daria e Dorina di 14 e 9 anni. All’università di Manitoba, Amir Shirzadi, studente di ingegneria biomedica, è sconvolto da quello che è successo ad uno dei suoi amici più cari, Amirhossein Ghassemi. “Non riesco a parlare di lui al passato – ha detto alla Ctv News canadese – Penso che tornerà qui. Che parleremo ancora. È troppo difficile usare il passato, troppo difficile. Non ci si può credere”.

Vite in fuga, costrette alla diaspora dalla ricerca di un futuro diverso e migliore ma senza tagliare i legami con il proprio Paese, l’Iran, e con le famiglie e gli amici dai quali tornare per celebrare il matrimonio o semplicemente per festeggiare la tradizionale Shab-e Yalda il 21 dicembre, la notte più lunga dell’anno, che in Iran è un momento di condivisione importante quanto il Thanksgiving negli Stati Uniti. Sono 210.000 i cittadini di origine iraniana che vivono in Canada e moltissimi tra loro hanno scelto il Paese nordamericano per specializzazioni e dottorati post laurea ma anche per le possibilità di lavoro e carriera accademica. A causa delle sanzioni, tra Canada e Iran non ci sono voli diretti e la Ukraine International Airlines che vola da Teheran a Toronto via Kiev è una compagnia molto utilizzata su quella rotta da studenti e ricercatori.