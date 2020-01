Aereo caduto a Teheran: spuntano le immagini che provano l’abbattimento con un missile [VIDEO]

Secondo il primo ministro canadese Justin Trudeau non ci sono dubbi: l’aereo di linea ucraino precipitato nei pressi di Teheran mercoledì scorso è stato abbattuto da un missile iraniano. Lo riferisce l’emittente Cbc. Tutti i passeggeri a bordo sono rimasti uccisi. «Abbiamo informazioni provenienti da più fonti, compresi i nostri alleati e la nostra stessa intelligence. Le prove indicano che l’aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano», ha dichiarato Trudeau nel corso di una conferenza stampa a Ottawa.

Gli investigatori ucraini inviati in Iran cercheranno ora di capire se il Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines precipitato dopo il decollo a Teheran con 176 persone a bordo sia stato effettivamente abbattuto da un missile, come confermato anche da Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, che ha parlato di frammenti di missile terra-aria di fabbricazione russa nei pressi del luogo dello schianto. Intanto sui social spunta un video che proverebbe l’abbattimento: