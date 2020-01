Aereo perde una ruota al decollo: paura tra i passeggeri [FOTO e VIDEO]

Immagini che nessun passeggero vorrebbe mai vedere al decollo. Un aereo di Air Canada Express ha perso una ruota subito dopo il decollo dal Montreal-Trudeau International Airport. Il volo 8684 era diretto a Bagotville, circa 370km più a nord per un’ora di viaggio. Uno dei 49 passeggeri a bordo ha ripreso il momento in cui la ruota inizia a produrre scintille e poi si stacca dal carrello di atterraggio sinistro (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I passeggeri hanno accolto con un profondo sospiro di sollievo il momento in cui la ruota si è definitivamente staccata, precipitando giù, senza provocare altri danni all’aereo. L’uomo, che ha filmato tutto dal suo posto finestrino, ha condiviso il video sui social con un commento ironico: “Al momento sono su un aereo che ha appena perso una ruota. Il 2020 è iniziato bene”.

L’aereo è stato costretto a rientrare ma ha dovuto girare per due ore dopo l’incidente nel tentativo di bruciare il carburante prima di poter atterrare all’aeroporto di partenza. I piloti sono riusciti a far atterrare il velivolo senza problemi e i veicoli di emergenza sono stati chiamati sulla pista come misura precauzionale. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. L’aereo è stato ispezionato subito dopo per determinare quanto era accaduto. Il volo era gestito dalla Jazz Aviation, società controllata dalla compagnia di bandiera Air Canada.