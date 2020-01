Airbus: consegnerà 16 nuovi H125 alla Us Cusoms and Border protection

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Airbus Helicopters consegnerà 16 nuovi H125 alla Us Customs and Border Protection. Lo rende noto Airbus in un comunicato. I nuovi aeromobili consentiranno all’Amo di compiere le missione di protezione dei confini nazionali, contribuire a combattere il traffico di droga e svolgere missioni di ricerca e soccorso. Negli ultimi 30 anni, Airbus ha consegnato più di 100 elicotteri, sia della Famiglia H125 che H120, al CBP. Le consegne dei nuovi H125 alla Customs and Border Protection inizieranno entro la fine dell’anno. Gli elicotteri saranno dotati di sistemi di rilevamento a infrarossi, termocamere, occhiali per la visione notturna, verricelli e altoparlanti.