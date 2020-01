Alimenti: in Italia il pane più consumato è quello di farina bianca

Secondo un sondaggio Italmopa (Associazione industriali mugnai d’Italia) sui nuovi trend di consumo del pane in Italia, presentato oggi al Sigep di Rimini (Salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale), il pane prodotto con farina bianca è scelto in Italia dal 72% degli intervistati.

Nella classifica per consumo la farina bianca batte le farine integrali (39%), il pane di semole di grano duro (28%) e quello di farine multi-cereali (24%).

Dall’incontro “I nuovi trend di consumo del pane in Italia. I driver che orientano la scelta del consumatore” è emerso che l’84% degli italiani consuma abitualmente pane contro il 16% che dichiara di non consumare pane o di consumarlo in modo saltuario per motivi soprattutto di natura dietetica e salutistica con un consumo annuo pro-capite nella penisola di circa 41 kg.