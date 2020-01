Allerta Meteo Spagna, violenta tempesta invernale scatenerà BLIZZARD: atteso oltre 1 metro di NEVE

Allerta Meteo Spagna – Mentre sul resto d’Europa prevarranno condizioni di alta pressione e di tempo mediamente stabile, salvo qualche nevicata occasionale sulle aree centro-orientali, il Mediterraneo centrale, ma soprattutto occidentale, e naturalmente le regioni che si affacciano su di esso, vivranno una intensa fase di tempo perturbato tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Responsabile del maltempo, una bassa pressione nordatlantica che si andrà isolando sull’Ovest del bacino nel corso del fine settimana, quella medesima responsabile anche del peggioramento del tempo in atto sulle nostre regioni.

Ma il “core” del centro depressionario, come visibile dall’immagine in anteprima, andrà scavandosi sull’Ovest Mediterraneo, tra il Sud-Est della Spagna, le coste algerine settentrionali e le Baleari sudoccidentali.

Collocazione del minimo davvero “cattiva” e di stampo invernale per i settori iberici orientali, a causa della notevole confluenza di aria umida e perturbata meridionale e correnti fredde, richiamate dal minimo, in afflusso dalla Francia e dall’Europa centrale. Un mix esplosivo che, soprattutto a iniziare della giornata di domani, pomeriggio-sera e poi per inizio settimana, specie per lunedì 20 e martedì 21, darà luogo a un intenso maltempo di stampo invernale con piogge, rovesci, anche nubifragi e soprattutto nevicate poderose. Le attuali analisi, oramai a meno di 24 ore dall’evento, stimano accumuli di neve diffusamente sui 50-70-80 cm a partire anche dalla collina, fino a oltre 1 m sui 1000 m. Le aree più colpite dovrebbero essere quelle prime montuose esposte a Est delle regioni Valencia, Castiglia la Mancia orientale, Murcia orientale, Aragogna centro orientale e meridionale e le aree montuose della Catalogna. Naturalmente, ingenti anche gli accumuli di pioggia, fino a oltre 300/400 mm in prossimità delle coste, secondo alcune stime, sempre sulle aree estreme orientali, in particolare della regione di Valencia e sulla Catalogna, entro martedì 21.