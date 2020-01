Allerta Meteo Toscana: rischio ghiaccio da mezzanotte

Allerta ghiaccio da stasera fino alle prime ore di domani a Firenze secondo un bollettino emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) che stabilisce criticità – dovute a temperature previste sotto zero -, dalla prossima mezzanotte alle 10 di domani in vaste aree della Toscana interna.

L’avviso è di codice giallo per il rischio ghiaccio. Oltre Firenze, per quanto riguarda il capoluogo regionale, sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. In particolare il Cfr evidenzia che domani, martedi’, fino al primo mattino, sono previste “temperature sottozero su pianure e fondovalle; sara’ pertanto possibile la presenza di ghiaccio (locale), in particolare nei tratti stradali piu’ umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno”. A questo proposito la sala della Protezione civile della Citta’ Metropolitana di Firenze invita ad avere “prudenza alla guida”.