Allerta Meteo Umbria: venti forti da domani

Un’allerta meteo per venti forti fino a burrasca previsti dalla notte di lunedi’ e’ stata emessa anche per l’Umbria dalla Protezione civile. E’ infatti attesa una perturbazione proveniente dal nord Atlantico che portera’ piogge e venti forti, in particolare sul versante appenninico della regione. Il cielo, martedi’ e mercoledi’, si presentera’ da nuvoloso a molto nuvoloso, le piogge piu’ intense sono previste sui rilievi e saranno accompagnati da venti di burrasca. Non sono attese invece precipitazioni nevose. Da giovedi’ dovrebbe tornare il sereno.