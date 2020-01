Ambiente, idrocarburi in acqua: inquinata la roggia di Domodossola

Idrocarburi in acqua di provenienza sospetta sono stati trovati stamattina nella diramazione della Roggia dei Borghesi alle porte di Domodossola (VCO). A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato lo strano colore delle acque. Sul posto e’ intervenuta la polizia provinciale e i tecnici dell’Arpa. Dai primi accertamenti gli agenti avrebbero gia’ individuato l’autore e la causa dello scarico. La Polizia provinciale conferma che “sono in corso verifiche per la qualificazione corretta della violazione che potrebbe essere differente a seconda si tratti di colpa o dolo. Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini e al pronto intervento si e’ potuto evitare danni ambientali maggiori”.