Ambiente, Kuenzer: “Pianificare per tutelare il paesaggio”

“Pianificazione paesaggistica significa protezione diretta del paesaggio”, lo ha detto l’assessora provinciale, Maria Hochgruber Kuenzer, replicando ad una presa di posizione dell’Heimatpflegeverband e sottolineando l’importanza della riorganizzazione e della ridenominazione di alcuni uffici provinciali nel dipartimento natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

“I termini pianificazione paesaggistica e pianificazione del territorio non devono essere confusi tra loro”, ha sottolineato Hochgruber Kuenzer. Mentre le aree abitate sono regolate dalla pianificazione territoriale, la pianificazione del paesaggio protegge il paesaggio nel suo insieme. La nuova legge Natura e paesaggio prevede per la prima volta delle aree protette che contribuiscono alla biodiversita’.

“In futuro – sostiene Kuenzer – utilizzeremo la pianificazione del paesaggio per migliorare gli habitat naturali e proteggere parti del paesaggio che vale la pena proteggere. Questo avverra’ con un ufficio apposito denominato Ufficio natura”. Alla ristrutturazione degli uffici del dipartimento, sottolinea l’assessora, si e’ lavorato per piu’ di un anno. Il primo passo e’ stato quello di unire gli uffici per l’urbanistica nord-est e sud-ovest nell’ufficio pianificazione comunale. Il secondo passo e’ stato la riorganizzazione delle aree tematiche natura e paesaggio al fine di essere in grado di attuare al meglio quanto previsto dalla legge.