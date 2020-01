Ambiente: la Germania stanzia miliardi per accelerare la chiusura delle centrali di carbone

Il governo federale tedesco e i poteri regionali hanno concordato un’accelerazione del piano per lo smantellamento delle centrali a carbone (entro il 2038), che prevede compensazioni per circa 40 miliardi di euro. Rispetto alla decisione presa l’anno scorso, si innesta la marcia veloce: nel corso di consultazioni notturne, la cancelliera Angela Merkel e i governatori delle regioni più direttamente interessate hanno concordato di anticipare di tre anni, al 2035.

L’anticipo, riporta la Bbc, viene concordato in cambio di indennizzi da calibrare a seconda dei risultati ottenuti. Le compensazioni andranno a finanziarie misure sociali per gli operai delle centrali in chiusura e dell’intero settore.