Ambiente Usa: Trump cancella la norma di Obama a difesa dei fiumi

Oggi, l’amministrazione Trump metterà a punto una norma che eliminerà le protezioni ambientali per corsi d’acqua, paludi e altri corpi idrici, consegnando un’importante vittoria ad agricoltori, produttori di combustibili fossili e grandi costruttori, contrari alle regole imposte dalla presidenza Obama.

Dal primo giorno alla Casa Bianca, scrive il New York Times, il presidente Donald Trump diceva di voler abrogare il “Waters of the United States” di Obama, inviso ai proprietari terrieri rurali. La nuova norma, che entrerà in vigore nelle prossime settimane, è solo l’ultimo passo compiuto dall’amministrazione attuale per eliminare o indebolire le leggi o i regolamenti a difesa dell’ambiente voluti da Obama, un pacchetto di regole “orribile”, “distruttivo”, “uno dei peggiori esempi dell’eccessivo intervento federale”, secondo Trump.

“Ho messo fine a una delle norme più ridicole di tutte, la disastrosa Waters of the United States della scorsa amministrazione” ha dichiarato Trump, alla convention annuale dell’American Farm Bureau Federation in Texas, domenica scorsa. “Una norma che in pratica vi ha portato via le vostre proprietà” ha aggiunto Trump, le cui proprietà immobiliari comprendono più di una dozzina di campi da golf; proprio i costruttori di campi da golf sono stati tra i principali oppositori della norma di Obama e i principali sostenitori di quella di Trump.