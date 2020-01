Ancora problemi all’ex Ilva di Taranto: il VIDEO mostra fiamme alte e gas che brucia, forse per un’anomalia

Ancora problemi all’ex Ilva-ArcelorMittal di Taranto. A quanto pare i cappellotti dell’impianto CET stanno bruciando gas per via di un’anomalia. Sono in corso verifiche. Su Facebook è stato postato un video con le immagini dell’incendio. “Tranquilli – scrive Luciano Manna sul proprio profilo social –, per questa domenica sera nell’ex Ilva Taranto ArcelorMittal Italia sembra che va a fuoco solo una zona della centrale elettrica, in realtà i cappellotti dell’impianto CET bruciano gas per un anomalia dell’impianto”. GUARDA IL VIDEO: