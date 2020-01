Animali, Calabria: recupero di 2 cani a Seminara [FOTO]

Oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria hanno portato a termine un intervento di recupero di due cani iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, quando alla sala operativa è giunta la richiesta di intervento.

Già ieri i Vigili si sono recati sul posto dove, assieme al proprietario, hanno individuato il posto in cui i cani erano scivolati nel dirupo.

Visto l’approssimarsi del buio e le condizioni orografiche del terreno si è deciso di rinviare l’intervento a stamattina quando i Vigili del Fuoco hanno raggiunto C.da Leone del Comune di Seminara con una squadra del nucleo SAF ed una del distaccamento di Palmi.

Il personale SAF ha iniziato le operazioni di recupero calandosi per circa 200 metri fino a quando non hanno raggiunto i cani che hanno provveduto a mettere in sicurezza.

Valutate le condizioni orografiche del burrone, i Vigili hanno deciso di proseguire l’intervento continuando a scendete l’ungo la parete, per altri 250 metri, fino a raggiungere la spiaggetta sottostante dove, nel frattempo, avevano fatto giungere un gommone dei Sommozzatori con il quale sono stati recuperati per essere trasportati al porto di Bagnara dove i 2 cani venivano consegnati ai proprietari.