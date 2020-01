Uno squalo ‘Palombo’ lungo circa un metro e’ stato trovato spiaggiato, questa mattina, sull’arenile di Cesenatico, nei pressi del grattacielo. L’esemplare dovrebbe essere deceduto per cause naturali – non sono state scorte ferite sul corpo – e le onde lo hanno trascinato sulla battigia. Sul posto sono intervenute la Guardia costiera di Cesenatico e la Fondazione Cetacea di Riccione. Da adulto, lo squalo ‘Palombo’ puo’ superare anche i due metri di lunghezza.