Antibiotici e cortisone nel latte: test del Salvagente rivela le marche più a rischio

Antibiotici, antinfiammatori, cortisonici: sono stati trovati in campioni di latte fresco e Uht acquistati presso la grande distribuzione e i discount e sottoposti a test di laboratorio. Lo ha appurato il mensile Il Salvagente, che nell’ultimo numero pubblica il test relativo a 21 campioni di latte, tra i marchi portati in laboratorio ci sono Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Esselunga, Carrefour.

In piu’ della meta’ del campione c’erano appunto antibiotici, antinfiammatori e cortisonici. Domani alle 11 a Roma e’ in programma una conferenza stampa nella sede del mensile (via Ludovico di Savoia 2b) con la partecipazione di Riccardo Quintili, direttore de Il Salvagente; Alberto Ritieni, professore di Chimica degli Alimenti alla facolta’ di Farmacia dell’Universita’ Federico II di Napoli; Ruggiero Francavilla, pediatra, gastroenterologo Universita’ di Bari, ed Enrico Moriconi, veterinario e Garante degli animali della Regione Piemonte.

Nel corso della conferenza stampa si cerchera’ di capire – con esperti qualificati – se e quanto questi farmaci possono contribuire all’antibiotico-resistenza, la vera emergenza sanitaria dei prossimi anni.