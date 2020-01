Antibiotici nel latte italiano, Assolatte: “Il nostro latte è buono, sicuro e controllato”

“Il nostro latte è buono, sicuro e controllato. Riteniamo doveroso ripristinare una corretta e veritiera informazione nell’interesse del consumatore in primis e del sistema produttivo“. È la posizione di Assolatte riguardo al lungo articolo pubblicato dalla rivista Il Salvagente, che dedica, sottolinea l’Associazione, “ampio spazio ad articoli estremamente allarmistici sul consumo di latte”. Secondo l’associazione, le analisi sui campioni di latte presi in considerazione “confermano la totale assenza di qualsiasi rischio per i consumatori: infatti le micotossine sono risultate completamente assenti in tutti i campioni e le tracce di antibiotici, cortisonici e antinfiammatori ritrovate in alcuni campioni sono su livelli ampiamente al di sotto di quelli di legge“. L’Italia, aggiunge Assolatte, “ha il sistema di sicurezza alimentare più rigoroso che esiste al mondo. Troviamo ingiustificabile gettare ombre così pesanti e inutilmente allarmistiche sull’intera filiera, generando infondate preoccupazioni nei consumatori e compromettendo la fiducia che i consumatori ripongono nelle aziende lattiero casearie e nella qualità di un prodotto nutrizionalmente fondamentale come del latte“.