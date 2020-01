Antibiotici nel latte italiano, Granarolo: “Assenti nei nostri campioni, tutti gli allevamenti certificati”

In riferimento ai dati riportati da Il Salvagente e da altri giornali Granarolo tiene a precisare, in una nota, “che in nessun campione di latte prodotto da Granarolo è stata rilevata la presenza di antibiotici. Su un campione è stata rilevata la presenza di un antifiammatorio, ammesso e peraltro abbondantemente al di sotto di tutti i parametri di legge, come precisato anche da Il Salvagente stesso.”

“Laboratori di accettazione fanno puntuali verifiche sul latte in entrata (oltre 2.000.000 di controlli/anno) e un latte antibiotato mai potrebbe essere scaricato dalle cisterne e trasformato negli stabilimenti Granarolo. Lo sanno bene gli allevatori Granlatte, la cooperativa di allevatori che controlla Granarolo e fornisce il latte. Granlatte è la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori associati in forma cooperativa e riunisce circa 600 allevatori produttori di latte in 12 regioni italiane che perseguono nel loro lavoro il benessere animale, impegnati nel produrre un latte sicuro ben al di là di quanto richiesto dalla legge in termini di parametri di sicurezza.

Infatti tutti gli allevamenti della filiera – latte Alta Qualità, Biologico e Standard – sono certificati sul benessere animale (certificazione sul Benessere Animale in allevamento CSQA DTP122 n. 53024 del 12/01/2018). Animali che stanno bene e non hanno bisogno di essere trattati con i farmaci possono infatti produrre un latte di qualità più elevata, più gustoso al palato e più sicuro per il consumatore, garantendo anche all’allevatore una maggiore reddittività.”

Nella convinzione che il benessere animale sia presupposto imprescindibile per essere in filiera Granlatte, per il 2020 Granarolo ha chiesto ai propri allevatori “di poter rilevare un valore ulteriormente migliorativo e comunque uguale o superiore ai 70/100 sul benessere animale su tutte le stalle della filiera. A fine 2019 sono stati organizzati importanti incontri all’Università di Bologna e all’Università di Bari con i veterinari degli allevamenti per lavorare anche con loro e introdurre ulteriori importanti innovative pratiche, andando molto al di là delle prescrizioni di legge.

A garanzia della promozione costante del benessere e delle azioni richieste alla filiera, il Gruppo Granlatte Granarolo ha attivato un costante piano formativo orientato alle allevatrici e agli allevatori della filiera con le Università coinvolte sul progetto, Università di Milano, Università di Bologna e Università di Bari e un piano di verifiche in sinergia con i veterinari aziendali.

La Carta del Latte Granlatte Granarolo impegna allevatori e veterinari alla produzione di prodotti lattiero-caseari di qualità nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale dei propri conferenti, del benessere degli animali allevati e della sicurezza alimentare dei propri prodotti. A tal riguardo a un consumatore giustamente sempre più attento al tema dell’antibiotico-resistenza il Gruppo Granlatte Granarolo oggi può garantire che il latte di filiera è un latte totalmente sicuro e di qualità.”

“L’Italia ha il sistema di sicurezza alimentare più rigoroso che esiste al mondo”, ha commentato Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo. “Proprio nella consapevolezza dell’importanza di garantire sempre e comunque un latte migliore di quello della concorrenza siamo impegnati in un grandissimo lavoro sulla filiera allevatoriale, un lavoro apprezzato dalle famiglie italiane (il latte fresco Granarolo è il latte fresco più venduto in termini di quote di mercato), dai pediatri (che consigliano il nostro latte Alta Qualità in fase di svezzamento) e anche dai clienti all’estero. Lavoriamo sempre in sinergia con le istituzioni nazionali e regionali e con le Facoltà di Veterinaria di importanti Università italiane per riuscire a garantire questi risultati al latte della nostra filiera. Apprezziamo il lavoro fatto dai professori e dai ricercatori dell’Università Federico II che pone sotto i riflettori un tema fondamentale come l’antibiotico resistenza, siamo disponibili a condividere con loro il lavoro fatto a beneficio di altri e a lavorare in sinergia per andare ancora oltre”.