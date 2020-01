Asma: perché viene e perché non se ne va

Tra i più penalizzati, in questi giorni di smog e polveri sottili “alle stelle”, ci sono sicuramente i soggetti asmatici. Complice l’inquinamento atmosferico e la crescente diffusione delle allergie, l’asma oggi è sempre più frequente. Nel mondo ne soffrono circa 300 milioni di persone, 4 milioni solo in Italia. Se ne parla il 22 gennaio alle ore 18:00 nell’ambito di un nuovo appuntamento con i Mercoledì della Salute dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, che inaugura con questo tema l’edizione 2020 della sua storica rassegna di incontri divulgativi aperti alla cittadinanza.

“Perché viene l’asma?”, “Perché non passa?”, “Si può guarire?”. Per rispondere alle domande dei cittadini, che potranno accedere all’incontro gratuitamente, interverrà il professor Sergio Harari, Direttore dell’UO universitaria di Medicina Interna e dell’UO di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe (Gruppo MultiMedica).

L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, caratterizzata dall’ostruzione dei bronchi e dal tipico respiro sibilante; rientra fra le malattie allergiche anche se, almeno nel 50% dei casi, ha origini sconosciute e indipendenti dagli allergeni. La diagnosi è fondamentale perché le cure oggi disponibili sono molto efficaci, con effetti collaterali minimi. Trattandosi di una malattia cronica, le terapie vanno proseguite per sempre. Questi sono alcuni dei chiarimenti che fornirà il professor Harari.

I “Mercoledì della Salute” dell’Ospedale San Giuseppe di Milano sono una rassegna di incontri nata per permettere ai cittadini di avere un dialogo diretto con esperti che, grazie a un linguaggio semplice e divulgativo, parlano di importanti patologie di interesse generale. Complici web, social media e blog, sempre più spesso, infatti, ci si affida alle fonti più disparate per cercare informazioni su argomenti relativi alla salute, perdendo di vista gli unici interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: i medici.

A ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, l’incontro si svolgerà alle ore 18:00 presso l’Aula CAN dell’Ospedale San Giuseppe, in Via San Vittore 12. Per comunicare la propria partecipazione, rivolgersi a: Farmacia dei Padri Fatebenefratelli, via San Vittore 12, Milano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 19.15 – Tel. 02 86454006.