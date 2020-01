Assume uno stimolante sessuale per tori, ma ha un’erezione per tre giorni: operato d’urgenza

Singolare storia quella che vede protagonista un uomo in Messico il quale, preoccupato per la sua storia con una giovane donna, decide di assumere uno stimolante sessuale per tori. Una pessima idea: il farmaco, utilizzato appunto negli animali, gli ha causato un’erezione ininterrotta per 3 giorni. Si tratta di un medicinale utilizzato dagli agricoltori della zona utilizzano per stimolare i tori per l’inseminazione.

L’uomo è stato così ricoverato in ospedale a Reynosa, in Messico dove è stato operato d’urgenza per scongiurare danni permanenti all’organo genitale. L’intervento è stato effettuato presso lo Specialist Hospital 270, al confine con gli Stati Uniti, dove l’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è arrivato con fortissimi dolori.

Non solo: per reperire il farmaco “dei miracoli” l’uomo ha percorso ben 900 chilometri per andare a Veracruz.