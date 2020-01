Astronomia, evento speciale a Maccarese: una conferenza sulla scoperta di un sistema di stelle binario [FOTO]

Gremita ieri la sala della Casa Della Partecipazione a Maccarese per un evento speciale che ha visto come protagoniste diverse associazioni di astrofili sparse per tutta l’Italia: si è trattato di una conferenza sulla scoperta di un bellissimo sistema di stelle binario denominato GUNVAG1 che ha come autori il Gruppo Astrofili Palidoro, l‘Unione Astrofili Italiani, l’Osservatorio Astronomico Nastro Verde e il Gruppo Astrofili Galileo Galilei.

Presenti il Vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca, la consigliera Paola Magionesi e l’assessore Segreteria del Sindaco e responsabile di Cultura e Turismo Luigi Giordano del Comune di Fiumicino. Il Vicesindaco ha sottolineato l’importanza e l’orgoglio di tutta l’Amministrazione per questo importante traguardo e inoltre ha elogiato il Gruppo Astrofili Palidoro per i numerosi e partecipati eventi sul territorio.

I relatori Paolo Zampolini, Giuseppe Conzo, Mara Moriconi e Giorgio Mazzacurati hanno raccontato la scoperta fatta, partendo da come è iniziato lo studio fino alla sua conclusione, spiegando in maniera accessibile a tutti un argomento complesso e non osservabile facilmente con i telescopi.

Al termine della conferenza si è stabilito un collegamento audio con Siena, con Giorgio Biancardi responsabile del Telescopio Remoto UAI (Unione Astrofili Italiani) e ricercatore presso l’Università di Siena: si è complimentato con tutti i relatori presenti sottolineando che il lavoro svolto è stato molto complesso e di grande orgoglio per la comunità di Astrofili Italiani.

Questo evento svoltosi a Maccarese ha messo in risalto non solo una bella scoperta, ma anche la sinergia e la collaborazione tra le varie associazioni che si è venuta a creare in maniera genuina e costruttiva ai fini del raggiungimento del risultato raggiunto.

Nel futuro di questa scoperta – spiega in una nota il Gruppo Astrofili Palidoro – si guarda alla pubblicazione del lavoro scientifico presso i database NASA fine al censimento del sistema scoperto GUNVAG1 su tutti i cataloghi stellari del mondo.