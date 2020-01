Astronomia: scoperta una nuova stella variabile nella costellazione della Volpetta

Eccezionale scoperta grazie alla collaborazione fra l’Osservatorio astronomico di Capannori (Lucca) e l’Osservatorio astronomico ‘Margherita Hack’ di Firenze: il team scientifico composto da Matteo Massimo Maria Santangelo, Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani ha pubblicato su “The Astronomer’s Telegram” i dettagli della scoperta di una nuova stella variabile (la cui luminosità varia nel tempo), che si trova nella costellazione della Volpetta.

Tutti i dati sono stati presi da Montigiani e Mannucci tramite il telescopio da 35 cm dell’Osservatorio astronomico ‘Margherita Hack’ mentre l’analisi statistica dei dati, la scrittura della pubblicazione e le ricerche bibliografiche e sitografiche sono state fatte in larga maggioranza da Santangelo con software anche sviluppato in proprio (per quanto concerne l’analisi statistica dei dati) dal personale dell’Osservatorio Astronomico di Capannori.

La stella era già stata catalogata da alcuni astronomi in passato col nome USNO A2.0 1125-17013138 ma nessuno si era mai accorto che la sua luminosità variava nel corso del tempo, e men che mai ne aveva determinato il periodo.

E’ stato possibile determinare che la variazione luminosa è statisticamente significativa, e che il periodo è 0.4179 oppure esattamente il doppio, cioè 0.8358 giorni.