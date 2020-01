Astrosamantha si è congedata dall’Aeronautica nella base di Istrana

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti si è formalmente congedata oggi dall’Aeronautica militare, presentandosi nella base del 51/o stormo di Istrana (Treviso), al quale apparteneva, per espletare alcuni passaggi di ordine burocratico.

Prima donna italiana ad andare nello spazio, rimasta per 199 giorni consecutivi nella stazione spaziale internazionale Iss, “AstroSamantha” si è presentata alle nove di questa mattina all’ingresso della struttura trevigiana, dopo esservi giunta in automobile, e si è trattenuta per non più di 20 minuti.

Il comandante, colonnello Massimo Pasqua, le ha consegnato il simbolo del Reparto e l’ha accompagnata per il saluto alla bandiera. Una procedura, è stato spiegato, prevista in ogni caso di congedo o di trasferimento di militari appartenenti allo stormo. Cristoforetti aveva operato nella base di Istrana fino a una quindicina di anni fa in veste di pilota di aerei Amx.