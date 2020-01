Australia, il canguro abbraccia ogni giorno i suoi soccorritori per ringraziarli e conquista il web, ma non c’entra con gli incendi [FOTO e VIDEO]

Abigail è un canguro che vive nel Kangaroo Sanctuary Alice Springs, in Australia. La sua particolarità è essere probabilmente l’animale più affezionato del mondo ai suoi soccorritori. Ogni giorno, Abigail, una femmina di 14 anni, fa sapere ai volontari che l’hanno salvata quanto è loro grata, dando loro grandi abbracci (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

In questi giorni, le immagini del canguro che abbraccia i suoi soccorritori sono diventati virali in rete. Gli incendi che attualmente stanno colpendo l’Australia hanno ucciso almeno 26 persone e prodotto immagini strazianti di animali morti, intrappolati o sofferenti. È in questo contesto che le immagini di Abigail sono state viste e condivise decine di migliaia di volte in post sui social network in cui si sostiene che il canguro stia abbracciando le persone che l’hanno salvata dagli incendi che stanno consumando l’Australia. Ma questo non è vero.

Il video, in realtà, risale ad oltre 3 anni fa ed è stato pubblicato dalla pagina Facebook del Kangaroo Sanctuary Alice Springs, che si trova nel Territorio del Nord. “Questo è il nostro canguro Abi e la nostra amica da New York. Abi non è stata salvata dal fuoco. Non abbiamo incendi qui, fortunatamente”, hanno confermato all’AFP dalla riserva. Il Territorio del Nord, infatti, si trova lontano dai grandi incendi che stanno bruciando negli stati sudorientali del Nuovo Galles del Sud e di Vittoria. La stessa riserva ha confermato che il canguro vive lì dal 2006. Abigail, infatti, è arrivata nella riserva quando era solo un cucciolo orfano di 5 mesi.

I volontari amano abbracciare l’affettuoso canguro, ricambiando il suo affetto. Sono senza dubbio immagini molto tenere, che dimostrano l’amore che un animale può provare per gli uomini che si prendono cura di lui, ma non ha niente a che fare con l’emergenza incendi in Australia, come tanti vorrebbero farci credere.