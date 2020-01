Australia, dopo gli incendi i violenti temporali

Canberra, (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il servizio meteo australiano ha diramato un nuovo allarme riguardante lo Stato del New South Wales – una delle – per l’arrivo di violenti temporali e il rischio di conseguenti inondazioni. Un’ondata di maltempo che riguarderà anche il sud del Queensland e molte zone dello Stato di Victoria.

Nei giorni scorsi le piogge cadute nei tre Stati colpiti dagli incendi hanno concesso una tregua ai vigili del fuoco impegnati nell’opera di contenimento delle fiamme. Nel New South Wales sono ancora attivi 68 incendi, nello Stato di Victoria 27, nessuno dei quali però è più considerato ad un livello di “emergenza”.