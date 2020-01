Australia, si temono altri incendi per una nuova ondata di calore: appello delle autorità ad evacuare le zone colpite

L’Australia continua a lottare contro l’emergenza incendi che sta devastando il Paese. Le autorità si concentrano sul salvataggio di vite umane, con l’appello a lasciare le zone colpite e quelle più esposte alla minaccia delle fiamme. Torna, infatti, ad aumentare il pericolo incendi con l’arrivo di una nuova ondata di caldo. L’invito è ad evacuare le aree prima che si ripresenti il picco di calore, previsto dalle prossime ore e fino a venerdì.

Per l’Australia, il 2019 è stato uno degli anni più caldi mai registrati, con punte di +42°C a metà dicembre; con la costante che ogni volta che la temperatura è salita è contemporaneamente aumentato il pericolo di incendi mortali. Questo è l’effetto principale che gli scienziati attribuiscono ai cambiamenti climatici, sia per l’intensità che per la lunghezza di questo periodo, ma anche per la precocità del momento visto che in Australia non è ancora iniziata la stagione solitamente contraddistinta dai roghi.

Intanto sale a 26 il bilancio complessivo delle vittime degli incendi. Un altro pompiere ha perso la vita cercando di fermare l’avanzata dei roghi che, da settembre hanno distrutto oltre 2.000 case e bruciato un’area di 80.000 chilometri quadrati. Il Consiglio delle assicurazioni australiano ha fatto presente che sono già state presentate richieste di risarcimento per un valore di quasi 500 milioni di dollari, e che si tratta comunque di una cifra destinata a incrementarsi in modo significativo. Per ora il governo ha stanziato aiuti per 1,4 miliardi di dollari per sostenere un Fondo dedicato alle comunità messe in ginocchio. Ma è troppo presto perfino per provare a mettere a punto una stima dei danni perché, secondo le autorità, ci vorranno mesi prima che si possa risolvere un tale disastro.

La Francia, dopo la solidarietà espressa da Emmanuel Macron all’Australia, ha deciso di inviare una squadra di esperti (a cui potrebbero affiancarsi un centinaio di persone in caso di necessità) da dedicare al controllo dello spazio aereo e alla gestione delle emergenze. Si tratta di uomini che vantano una lunga esperienza, acquisita nelle operazioni dei ricorrenti incendi nel sud della Francia negli ultimi anni. È giunto poi anche il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che, “con previsioni di una lunga e impegnativa stagione degli incendi”, ha elogiato le operazioni di ricerca e salvataggio condotte dal governo australiano.