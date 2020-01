L’Australia sembra Marte, un denso fumo rosso riempie il cielo: le immagini da un aereo militare [FOTO e VIDEO]

L’Australia sembra Marte nelle immagini delle forze aree impegnate nella lotta contro gli incendi che stanno lasciando in ginocchio il Paese. Un densissimo fumo rosso riempie il cielo, facendo somigliare l’Australia ad un vero e proprio inferno di fuoco (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il video in fondo all’articolo è stato ripreso dall’interno della cabina di pilotaggio di un aereo della Royal Australian Air Force: non si riesce a vedere assolutamente nulla, se non un denso fumo rosso. “I nostri uomini sono altamente qualificati e professionali, ma non sempre in grado di completare la missione al primo tentativo. Questo video mostra come il forte fumo degli incendi abbia impedito ad alcuni voli C27J e C130J di raggiungere Mallacoota e Merimbula”, ha scritto sui social il Comandante delle Forze Aree pubblicando il video.

Il Comandante ha aggiunto che servono diversi tentativi affinché gli aerei possano raggiungere parti del Nuovo Galles del Sud e di Victoria a causa delle condizioni proibitive. Aerei ed elicotteri stanno trasportano i vigili del fuoco e soccorrendo le persone bloccate nelle città isolate a causa delle fiamme.

L’ondata di incendi ha provocato in tutto il Paese almeno 25 morti e la distruzione di oltre 10 milioni di ettari di terreno e di oltre 1.700 case. Gli incendi stanno avendo pesanti effetti anche sulla fauna australiana: si teme che siano morti circa mezzo miliardo di animali. Nei prossimi giorni si teme, inoltre, la formazione di un mega incendio, che potrebbe nascere dall’unione dei roghi nel Nuovo Galles del Sud e nello stato di Victoria.