Auto in corsa precipita dalla scogliera e sparisce senza lasciare traccia: l’incidente ripreso in VIDEO

Le autorità in California sono alla disperata ricerca di un SUV e dei suoi possibili occupanti dopo le immagini che ritraggono il veicolo mentre precipita da una scogliera. Nel video, che trovate in fondo all’articolo, rilasciato dall’Ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo, si può vedere il veicolo di colore scuro non fare la curva, procedere spedito verso il limite della strada e poi sparire dalla vista, giù per la scogliera. Una persona che stava percorrendo la stessa strada ha filmato il drammatico momento con la dashcam della sua auto intorno alle 11 di lunedì 30 dicembre. L’incidente si è verificato in un tratto di costa a sud di San Francisco.

Il video è in mano alle autorità, ma l’auto deve ancora essere ritrovata. CalFire, California Highway Patrol, San Mateo County Fire Department e l’Ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo hanno setacciato l’acqua profonda 12 metri ma dell’auto nessuna traccia. Le condizioni meteo avverse hanno costretto alla sospensione delle ricerche, che sono riprese qualche giorno dopo. Sebbene siano stati trovati pezzi di un veicolo e tracce di pneumatici sulla scogliera, le autorità non hanno potuto confermare che siano relativi all’auto che sembra essere precipitata per 30-45 metri.

Cecile Juliette, portavoce del San Mateo County Fire Department, ha dichiarato: “Quando un’auto va giù per una scogliera nell’acqua, si potrebbe non trovare nulla anche se è successo. Non possiamo dire niente con certezza a questo punto”. Gli investigatori stanno cercando di determinare cosa abbia potuto causare l’incidente, che ha solo un testimone: la persona che ha ripreso il tutto con la sua dashcam. “Tutto quello che mostra è il veicolo andare giù dalla scogliera. Non c’è un prima e quindi a questo punto, non abbiamo alcuna informazione. È difficile determinare esattamente cosa sia successo. È difficile dire se è stato volontario, se è stato un incidente o se c’è stato un crimine, ma stiamo analizzando tutto. Sappiamo da quello che abbiamo raccolto che il veicolo non si è scontrato con le rocce o con il pendio. Crediamo che possa essere affondato in acqua”, ha affermato Ber Diaz, ufficiale della California Highway Patrol.

Le autorità non hanno ancora ricevuto segnalazioni di una persona dispersa o di un veicolo scomparso. Non è chiaro, inoltre, quante persone fossero presenti nell’auto al momento dell’incidente.