Bari: crolla controsoffitto in un hotel durante veglione, 6 feriti

Sei persone sono rimaste ferite a Bari a causa del crollo del controsoffitto di un salone dell’hotel Excelsior, dove era in corso il veglione di Capodanno.

Mentre gli ospiti stavano ballando, alcuni pannelli in gesso si sono staccati improvvisamente dal soffitto colpendo 4 donne e 2 uomini, tutti feriti in modo lieve, con prognosi dai 3 ai 10 giorni. I feriti hanno tra i 25 e i 36 anni.

Il pm ha disposto il sequestro della sala dell’hotel.