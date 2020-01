“La bimba non respira”: carabiniere fuori servizio la salva

“La nostra bambina non respira, è bianca in viso. Sta morendo“: queste le urla di una coppia di coniugi, nel panico ieri intorno alle 13, in zona via Simone de Saint Bon, nel centro di Roma.

Le grida disperate hanno richiamato l’attenzione di un carabiniere, in quel momento fuori servizio, che stava camminando sulla stessa via.

La figlia della coppia, una neonata poche settimane, era cianotica e non respirava più a causa di un rigurgito: il militare, con il permesso dei genitori, ha preso la bimba dal passeggino e ha eseguito la manovra di Heimlich, liberando le vie aeree della neonata.

Sul posto il 118, che ha trasportato la bimba all’ospedale Bambino Gesù dove è giunta in buone condizioni ed è stata trattenuta in osservazione.